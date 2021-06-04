2021/06/04 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية - قسم المتفجرات، اليوم الجمعة، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة واطلعت عليها السومرية نيوز، فان تبين وجود أثر TNT في موقع الانفجار.الوثيقة ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: الداخلية تحسم الجدل بشأن طبيعة انفجار الكاظمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: الداخلية تحسم الجدل بشأن طبيعة انفجار الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).