اندلاع حريق في مخيم للنازحين الايزيديين

2021/06/04 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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الدنمارك..



ندوة حول تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

نظم مركز الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدنمارك، ندوة للدكتور عمر شيخموس، عضو الهيئة التأسيسة للاتحاد الوطني الكوردستاني، عبر تقنية " فيديو سكايب" بمناسبة الذكرى الـ 46 للتأسيس.

استهلت الند...

ممثل حكومة اقليم كوردستان في السويد يباشر مهامه كومورو..



المتقاعدة التي تعلم الكورد لغتها اليابانية

اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي كتاباً منهجياً في جامعات العراق

اعتمدت دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الموسوم ( الوجيز في الطب العدلي العراقي) دراسة مقارنة في ضوء قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 وتعليماته النافذة، المؤلف من...

الأولويات الإستراتيجية للمملكة المتحدة في العراق..



حوار سیاسي مع ستيفن هيكي جبار ياور: على الحكومة الاتحادية أن تدرك خطر عودة داعش

خبراء: الارهاب والسلاح المنفلت يهددان امن الانتخابات

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية استضافة قادة أمنيين لبحث ملف تأمين الانتخابات، فيما شدد خبير استراتيجي ان السلاح المنفلت يهدد الانتخابات.

اصدار جوازات لاطفال التوحد في السليمانية الاتحاد الوطني..



الداعم الرئيسي والبارز للاديان والمكونات وقضايا المرأة

كاريكاتیر

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