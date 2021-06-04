الحلبوسي: مسيرة الاتحاد الوطني عرفت بمنهج الاعتدال للرئيس مام جلال

2021/06/04 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب التهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ 46 على تأسيس الاتحاد الوطني.

وقال الحلبوسي في برقية تهنئة انه يتقد بالتهنئة والتبريك لقيادة الاتحاد الوطني واعضاء المجلس القيادي واعضاء وجماهير الاتحاد الوطني بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني.

وأضاف الحلبوسي بانه يتمنى للاتحاد الوطني المزيد "من النجاح لمواصلة المسيرة النضالية التي عرفت بمنهج الاعتدال لزعيم الحزب الراحل مام جلال طالباني - رحمه الله - نهنئكم قيادة وكوادر وتنظيمات، متمنيا لكم دوام التوفيق".

PUKmedia

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