الصحة تصدر تحذيرا بشأن خزانات المياه: بلديتا الكرخ والمنصور الأكثر اهمالا!

2021/06/04 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الجمعيات التعاونية والدوائر من عدم نظافة خزانات المياه للمجمعات السكنية التي تسبب عديدا من المشاكل الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، (4 حزيران 2021)، ان "بلديتي الكرخ والمنصور في العاصمة بغداد هما الأكثر اهمالا بعدم محاسبة الجزر العشوائي وسط الأحياء السكنية".

واضاف البيان، ان "الوزارة حذرت الجمعيات التعاونية والدوائر من عدم نظافة خزانات المياه للمجمعات السكنية التي تسبب مشاكل صحية للساكنين".

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