2021/06/04 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار

الاصطناعية واحدة من أكبر السفن

الحربية الإيرانية وهي تغرق في المياه.

للحصول على الأخبار العاجلة تابعونا

على تليغرام [https://t.me/non14news]

وكان الجيش الإيراني قال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران خسرت أكبر سفنها الحربية.. "كابوس" يتكرر لثالث مرة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران خسرت أكبر سفنها الحربية.. "كابوس" يتكرر لثالث مرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).