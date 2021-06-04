الافكار تحتاج الى قدرات تعبوية / رؤية في الصراع السياسي الاجتماعي واولويات اليسار الأمريكي* - رشيد غويلب

2021/06/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب نشر الموقع الألماني لمجلة "جاكوبين" اليسارية الامريكية في 29 اذار 2021 حوارا ضافيا مع الشخصية اليسارية الامريكية المعروفة نينا تيرنر قدمت فيه قراءتها للوحة الصراع السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة ودور اليسار فيه، واهم الأسئلة والتحديات التي تواجهه، والتباينات بين قواه بشأن هذه القضية او تلك.



وقبل ان نقدم عرضا لأهم الموضوعات الواردة في الحوار مع خلاصة بالدروس التي يمكن الإشارة اليها، بودي ......





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