النضال من أجل الكرامة وتقرير المصير - حازم كويي

2021/06/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي فرانزا دريكسل*ترجمة: حازم كوييتساءلت صحيفة الغارديان البريطانية بسؤال طرحته(هل سيُغير عام 2011 العالم) تشبيهاً لعام 1968 وعام 1989 حول ثورات إحتجاجية عربية.فقد حدثت إنتفاضات وحركات جماهيرية في العديد من بلدان العالم عام 2011،يصعب تعدادها،مفقودة في قوائم الصحف الغربية المعتادة في عدد من البلدان الافريقية،حين نزل الناس الى الشوارع في ذلك العام ومنها(الجزائر،أنغولا،بينين،بوتسوانا،بورك ......





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