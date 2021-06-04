أول تعليق من ميسي بعد التعادل أمام تشيلي

2021/06/04 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على تعادل منتخب بلاده مع تشيلي بنتيجة 1-1، فجر اليوم الجمعة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا معا في المنتخب، وهذا ليس سهلا".

وسجل ميسي، هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.وأضاف قائد منتخب "راقصي التانغو": "في بعض الأحيان كنا جيدين جدا في الضغط واستعادة الكرة.



لقد لعبنا مباراة جيدة، وكان الأمر صعبا، ولم يصنعوا الكثير من الفرص".وتابع: "منذ بدء التصفيات، لوحظ تطور منتخب الأرجنتين، حيث ظهر اليوم بعض اللاعبين الشباب مرة أخرى، وبشكل تدريجي علينا أن نصبح أقوى".وأكمل: "كانت مباراة استثنائية كونها الأولى عقب رحيل مارادونا.



دييغو كان دائما مع المنتخب.



أردنا أن نمنحه الفوز وأن نمثل الأرجنتين كما فعل تاركين كل شيء آخر وراء ظهورنا".وختم: "من العار أن نلعب دون جمهور، بسبب ما يحدث الآن في العالم، لكن علينا التعايش مع هذا الأمر".

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