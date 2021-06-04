السوداني: قوى سياسية تحث على التعبئة للانتخابات وتعرقل استجوابات

2021/06/04 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن وجود قوى سياسية تحث على التعبئة للانتخابات وتعرقل استجوابات كبار المسؤولين.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "للأسف، وللمرة الثالثة لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته رغم الإعلان المسبق، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو امر مستغرب ومؤشر سلبي على أداء السلطة التشريعية ولا يمكن تبرير هذا العزوف والغياب الواضح عن حضور الجلسات تحت أي مبرر".

وأكمل: "خصوصا في ظل التحديات التي يعيشها العراق والتي تتطلب من مجلس النواب ان يقوم بمهامه في تشريع القوانين وما اكثرها في اللجان لما تمثله من اهمية للبلاد والمواطنين وأخص منها قانون الخدمة المدني وما يتعلق به من سلم الرواتب الجديد الذي تتطلع له شريحة واسعة من الموظفين لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن "عدم عقد جلسات مجلس النواب للأسف عطل الدور الرقابي للمجلس، حيث عرقل اتمام استجواب كبار المسؤولين رغم استكمال اجراءات الاستجواب الشكلية والموضوعية ، فضلا عن ذلك أهمية دور لجان المجلس في مراقبة صرف اموال الموازنة المالية لهذا العام ٢٠٢١ والتي تقدر ب (١٣٠) ترليون دينار، وضمان عمل الوزارات وسلامة اجراءاتها وفق الأطر القانونية وعدم استغلال هذه الموازنة والاموال التي فيها في اجواء التهيئة للانتخابات المقبلة"..

وأكد النائب ان "استمرار تعطل انعقاد مجلس النواب يوصل رسالة سلبية الى العراقيين في الوقت الحاضر سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس ببغداد والمحافظات تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وطرح برامجها السياسية، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور ، علما ان المجلس أمامه اربعة اشهر للانعقاد قبل موعد الانتخابات، وهي فصل تشريعي كامل وفترة كافية لأداء المهام على مستوى التشريع والرقابة في ظل التحديات التي أشرنا إليها" .

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