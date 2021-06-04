بالصورة.. اندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

2021/06/04 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي في العاصمة بغداد....

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