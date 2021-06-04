شاهد..البنتاغون يسعى للحصول على موافقة بايدن لضرب الحشد الشعبي

2021/06/04 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت معلومات مسربة عن مساع البنتاغون الاميركي لإستحصال موافقة من الرئيس جو بايدن لشن ضربات تستهدف الحشدالشعبي وفصائل المقاومة العراقية تحت مسمى الضرب...

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