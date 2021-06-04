9 مليون إصابة بكورونا في إيران

2021/06/04 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 9209 إصابات و170 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي، إن اجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.954.309 مليون.



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وأشار التقرير إلى 155 وفاة إَضافية، لترتفع الحصيلة إلى 80813.

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