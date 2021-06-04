بريطانيا تجيز تلقيح الأطفال بلقاح فايزر ضد كورونا

2021/06/04 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافقت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا، في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بعد موافقة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي على ذلك.

ويطعم الأطفال بين 12 و 15 عاماً بالفعل في الولايات المتحدة بلقاح فايزر، في حين تعتزم فرنسا وألمانيا التطعيم به، هذا الشهر.

وقالت جون رين، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في بيان:

“خلصنا إلى أن لقاح فايزر بيونتيك آمن وفعال في هذه المرحلة العمرية، وأن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر“.

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