لن يشتاق أحد لنتانياهو

2021/06/04 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة ليست بالخفيفة شهدتها إسرائيل الأسبوع الجاري، مع نجاح تحالف من 8 أحزاب بتشكيل حكومة يرأسها نفتالي بينيت وبعده يائير لابيد، لتطوي، في حال نيل الثقة من الكنيست، حقبة زعيم الليكود بنيامين نتانياهو، والتي هيمنت على إسرائيل منذ 2009.

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