اتفاق عراقي على جدولة ديون الكهرباء وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني

2021/06/04 | 16:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على جدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني.وقال أحمد موسى المتحدث باسم الوزارة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب …

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