شرطة البصرة تقبض على عدد من المتهمين خلال الـ48 ساعة الماضية

2021/06/04 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نسخة منه ان " مفارز أفواج طوارئ شرطة البصرة بمساندة أقسام وشعب ومراكز المديرية باشرت بإجراء ممارسات ونصب السيطرات المفاجئة ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة والقبض على مطلوبين للقضاء،حيث تم القبض على (٣٦) متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم متهمين بترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى (١٠) متشاجرين ومخمورين".

واضافت انه " تم ضبط ثلاث بنادق كلاشنكوف، وبندقية BKC ،وعتاد مختلف الأنواع ١٧٠ إطلاقة، وتسعة مخازن، وكذالك ضبط (٤٦) عجلة، و١٠١ راجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

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