اندلاع حريق ضخم في مخيم شاريا بمحافظة دهوك

2021/06/04 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بإندلاع حريق ضخم في مخيم شاريا للنازحين الايزيديين جنوبي محافظة دهوك.وقال المصدر، إن “نحو 100 خيمة أحترقت حتى الآن، فيما هرعت فرق الدفاع المدني الى المخيم لاخماد النيران، التي مازالت مستمرة”.ويناشد سكان المخيم الآن، لارسال المزيد من سيارات الاطفاء للسيطرة على النيران.

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