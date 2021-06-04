2021/06/04 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ان الحكومة العراقية اجرت عمليات كثيرة فيما يخص الأمن الداخلي الإيراني الخاص بعمليات داعش في إيران، موضحا ان إيران مرت بظروف صعبة، والآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يؤكد: اجرينا عمليات كثيرة بشأن الامن الداخلي الخاص بعمليات داعش في ايران المركز الخبري الوطني.

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