الكاظمي يتحدث عن العلاقة مع إيران: مستعدون لمساعدتها على تصحيح مساراتها

2021/06/04 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻رئيس مجلس الوزراء / مصطفى الكاظمي

خلال مقابلة صحفية أجراها مراسلون إيرانيون

▪️الوضع الأمني لأي دولة جارة للعراق هو من أولويات الحكومة العراقية؛ لأن أي اختراق لأيٍّ من هذه الدول سوف يؤثر على العراق

▪️عندما كنت رئيساً لجهاز المخابرات العراقية، كان هناك تعاون أمني كبير مع الجمهورية الإسلامية، ونجحنا عن طريق هذا التنسيق، وهذا التعاون بالمنع عبر بعض العمليات الاستباقية التي كان يفكر بها عناصر داعش من القيام بعمليات تخصّ محاولة ضرب الأمن الداخلي الإيراني

▪️أجرينا عمليات كثيرة فيما يخص الأمن الداخلي الإيراني الخاص بعمليات داعش في إيران، عملنا بكل قوة في مساعدة الجمهورية الإسلامية في الحرب ضد داعش حينما كانت هناك محاولة اختراق الحدود من داعش والقيام بعمليات تضر بمصالح الشعب الإيراني

▪️العراق مستعد لأن يقوم بأي دور يُطلب منه في نقل وجهات النظر وتقريبها فيما يخص الاجتهادات بهذه العلاقات

▪️إيران مرت بظروف صعبة، والآن يجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، وإذا طُلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد

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