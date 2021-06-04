اخماد حريق اندلع بكرفان سكني قرب مستشفى في بغداد

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الدفاع المدني تسيطر على حريق نشب في كرفان سكني قرب مستشفى الشهيد المهندس #ببغداد
🔹سيطرت فرق الدفاع المدني، الجمعة، على حريق نشب في كرفان سكني بالقرب من مستشفى القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في العاصمة #بغداد، والمخصص لسكن عمال الخدمة والصيانة.
🔹ونشب الحريق إثر ارتفاع درجة الحرارة لإحدى النقاط الكهربائية والتي تسببت باندلاع الحريق داخل الكرفان، حيث تم السيطرة عليه وإخماده بشكل فوري ولم ينتقل إلى نقطة أخرى.
🔹ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا؛ لأن العاملين كانوا خارج الكرفانات يؤدون أعمالهم اليومية.
#مديرية_الإعلام
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