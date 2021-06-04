2021/06/04 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاجل..



الدفاع المدني تسيطر على حريق نشب في كرفان سكني قرب مستشفى الشهيد المهندس #ببغداد

🔹سيطرت فرق الدفاع المدني، الجمعة، على حريق نشب في كرفان سكني بالقرب من مستشفى القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في العاصمة #بغداد، والمخصص لسكن عمال الخدمة والصيانة.

🔹ونشب الحريق إثر ارتفاع درجة الحرارة لإحدى النقاط الكهربائية والتي تسببت باندلاع الحريق داخل الكرفان، حيث تم السيطرة عليه وإخماده بشكل فوري ولم ينتقل إلى نقطة أخرى.

🔹ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا؛ لأن العاملين كانوا خارج الكرفانات يؤدون أعمالهم اليومية.

#مديرية_الإعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بكرفان سكني قرب مستشفى في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بكرفان سكني قرب مستشفى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).