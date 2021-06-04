ابتداءً من الغد.. تسيير قطارات لنقل المسافرين بين محافظتين

2021/06/04 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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تعلن الشركة العامة لسكك حديد العراق عن إعادة تسيير قطارات نقل المسافرين بين بغداد والبصرة اعتبارا من يوم غد السبت المصادف ٢٠٢١/٦/٥.نزولا مع طلب المواطن العراقي الكريم وجه السيد مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق با إعادة تسيير قطار بغداد - بصرة النازل وقطار بصرة - بغداد الصاعد.جاء ذلك بناء على توجيهات السيد وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بخدمة المواطن الكريم وتعظيم موارد الشركة المالية .تدعو الشركة العامة لسكك حديد العراق كافة المواطنين الراغبين بالسفر على متن قطارتنا بالالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وقواعد الصحة والسلامة الصحية من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي والمحافظة على نظافة القطار #اعلام_السكك٤ حزيران ٢٠٢١

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