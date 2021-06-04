الدفاع المدني: حريق مخيم شاريا أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة

2021/06/04 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق مخيم شاريا في المحافظة، فيما أكدت البدء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.وقال المتحدث باسم المديرية، بيوار عبد العزيز، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة".وأضاف عبد العزيز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مؤكداً "البدء بالتحقيق لمعرفة اسباب الحريق".وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت سابق من اليوم، بأن حريقاً كبيراً اندلع بمخيم شاريا في دهوك.وقال المراسل إن "حريقا كبيرا اندلع بعد ظهر اليوم في مخيم شاريا الذي يقع في قضاء سميل التابع لمحافظة دهوك"، مشيرا إلى أن "المخيم يضم آلاف النازحين من الإيزيديين".وتابع، أن "فرق الدفاع المدني سارعت باطفاء الحريق باستخدام كل الطرق ومن بينها الطائرات المروحية"، لافتا إلى أنه لغاية الآن لم تعرف أسباب الحريق".وأوضح، أن "الحريق تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح، وتم نقلهم الى مستشفى دهوك العام بحسب مصادر طبية".

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