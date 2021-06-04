انتهاء التحقيقات في تفجير الكاظمية: قنينة غاز.. ولا آثار لـ TNT

2021/06/04 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر أمنية، في العاصمة بغداد، الجمعة، بأن التحقيقات في انفجار الكاظمية، انتهت من قبل اللجان المختصة، مشيرة إلى وجود محاولات تستهدف خلط الأوراق.

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وقال مصدر رفيع لـ"ناس" (4 حزيران 2021) إن "التحقيقات التي بدأت عقب انفجار مدينة الكاظمية مساء أمس، انتهت، بحضور لجنة من الخبراء المختصين، حيث انتهت إلى أن سببب الانفجار هو أنبوبة غاز".

يضيف المصدر، أن "كل ما حصل من ترويج معلومات مغلوطة، أو تداول وثائق مزيفة يهدف إلى خلط الأوراق".

ولفت إلى أن "الفرق المختص أشارت إلى أن التفجير وقع بسبب أنبوبة غاز ولا آثار لمواد متفجرة أو تي أن تي".

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