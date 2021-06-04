2021/06/04 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن قانون النفط والغاز سيرحل للدورة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن مجلس النواب لا يستطيع الشروع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب العراقي: ترحيل قانون النفط والغاز للدورة التشريعية المقبلة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب العراقي: ترحيل قانون النفط والغاز للدورة التشريعية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).