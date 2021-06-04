الكاظمي: العراق وقف بجانب إيران عندما هدد داعش أمنها الداخلي

2021/06/04 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن وقوف العراق إلى جانب إيران، عندما هدد تنظيم داعش أمنها الداخلي.

وقال الكاظمي، خلال مقابلة صحفية مع مراسلين ايرانيين في بغداد تابعها NRT، اليوم (4 حزيران 2021)، إن "الوضع الأمني لأي دولة جارة للعراق هو من أولويات الحكومة العراقية؛ لأن أي اختراق لأي من هذه الدول سوف يؤثر على العراق".

وأضاف، "عندما كنت رئيسا لجهاز المخابرات العراقية، كان هناك تعاون أمني كبير مع الجمهورية الإسلامية، ونجحنا عن طريق هذا التنسيق، وهذا التعاون وعبر بعض العمليات الاستباقية من منع عناصر داعش القيام بعمليات لضرب الأمن الداخلي الإيراني".

واوضح الكاظمي، انه " نفذنا عمليات كثيرة فيما يخص الأمن الداخلي الإيراني الخاص وعملنا بكل قوة لمساعدة الجمهورية الإسلامية في الحرب ضد داعش، حينما كانت هناك محاولة من داعش لاختراق الحدود والقيام بعمليات تضر بمصالح الشعب الإيراني".

وبشأن إمكانية توسط العراق بين أمريكا وإيران، أعرب الكاظمي، عن أمله في "تحقيق تفاهم ونتائج طيبة من اتفاقية فيينا بما يخدم شعوب المنطقة وشعوب العالم"، مؤكدا أن "العراق مستعد لأن يقوم بأي دور يطلب منه في نقل وجهات النظر وتقريبها فيما يخص الاجتهادات بهذه العلاقات".

ولفت إلى أن "إيران مرت بظروف صعبة، والآن يجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، وإذا طلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد".

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