رئيس الوزراء: البعض يحاول أن “يشيطن” الكاظمي بكل شيء

2021/06/04 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بين رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ان البعض يحاول أن “يشيطن” شخصه بكل شيء، مؤكدا على ان الحكومة العراقية جادة بشأن موضوع الانتخابات.وقال الكاظمي خلال مقابلة صحفية أجراها […]

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