2021/06/04 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فتحت هيئتان تنظيميتان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الجمعة، تحقيقات مزدوجة لمكافحة الاحتكار ضد “فيسبوك”، للنظر فيما إذا كانت الشركة تضر بالمنافسة في سوق الإعلانات المبوبة.وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشأن الإعلانات..



تحقيق بريطاني أوروبي مع “فيسبوك” المركز الخبري الوطني.

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