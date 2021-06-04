الدفاع المدني يعلن خسائر حريق مخيم شاريا في دهوك

2021/06/04 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق مخيم شاريا في المحافظة، فيما أكدت البدء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.وقال المتحدث باسم المديرية، بيوار عبد العزيز، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها (بغداد اليوم)، إن "الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة".وأضاف عبد العزيز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مؤكداً "البدء بالتحقيق لمعرفة اسباب الحريق".

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