مصرع ست مراهقات في حريق بمركز احتجاز عقابي في مصر

2021/06/04 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – قضت ست مراهقات وأصيبت 19 في حريق اندلع بمركز احتجاز عقابي للفتيات في القاهرة، بحسب ما قال الجمعة مسؤولون أمنيون وقضائيون.وقال مسؤول أمني أن “حريقا اندلع مساء الخميس في المركز الواقع بحي المرج (شرق القاهرة) ما اسفر عن مصرع 6 فتيات واصابة 19 “، موضحا أنه لم يتم التحقق […]

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