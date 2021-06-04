الاتحاد الاوروبي يحدد موعد ومكان كأس السوبر الأوروبي

2021/06/04 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا، مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن مباراة كأس السوبر الأوروبي ستقام يوم 11 أغسطس المقبل على ملعب ويندسور بارك في بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية.

وسبق أن نال تشيلسي لقب كأس السوبر الأوروبي عام 1998 بعد فوزه 1/0 على ريال مدريد، في حين لم يسبق ل‍فياريال أن نال اللقب.

ونال تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، يوم السبت الماضي، في حين تفوق فياريال (بركلات الترجيح)، على مانشستر يونايتد، بعد التعادل 1/1.

ويعد برشلونة وميلان الأكثر تتويجا بكأس السوبر الأوروبي بـ5 ألقاب لكل منهما، مقابل 4 ألقاب لكل من ريال مدريد وليفربول، و3 لكل من أتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام.

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