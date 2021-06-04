2021/06/04 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية: الحوثيون يتحملون "مسؤولية كبرى" عن الصراع في اليمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: الحوثيون يتحملون "مسؤولية كبرى" عن الصراع في اليمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: الحوثيون يتحملون "مسؤولية كبرى" عن الصراع في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).