بعد الخروقات الاخيرة.. البرلمان يتحرك صوب القادة الامنيين ويحدد موعدا لهم

2021/06/04 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس صروط، الجمعة، لاستضافة القادة الامنين، لمناقشة الوضع الامني والاستعداد للإنتخابات وكشف قتلة الناشطين والاعلاميين وتداعيات التوغل التركي وحماية مؤسسات الدولة.

وبحسب الوثيقة فقد تلخص طلب صروط في الإستضافة "لتقييم عام للوضع الأمني، والإستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والخلق التجاوزات الحاصلة، والكشف عن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتلة والخطف، والتوغل التركي في شمال العراق وتداعياته".

وكان صروط، قد اكد في وقت سابق ان ان رئاسة مجلس النواب حددت من حيث المبدأ الثالث عشر من الشهر الحالي كموعد لاستضافة القادة الأمنيين.

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