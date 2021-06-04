الكاظمي: أنا مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين إلى العراق (نص اللقاء الكامل)

2021/06/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي عن إمكان حصول الإيرانيين على

تأشيرة العراق في المطار في المستقبل

القريب، أنه مؤمن برفع التأشيرة

للزائرين الإيرانيين إلى العراق، وسوف

يعمل عليها بكل تأكيد.

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