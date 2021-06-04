العراق يسجل 4157 بكورونا اليوم

2021/06/04 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 4157 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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