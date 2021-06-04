أوامر مشددة من بغداد للسيطرة على مداخل 4 مدن مع كردستان

2021/06/04 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر امني في ديالى، الجمعة، عن تشديد امني مضاعف في مداخل 4 مدن مع كردستان لمنع دخول "الحنطة المستوردة".وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الأمنية ضاعفت من اجراءتها الاحترازية في السيطرات التي تمثل مداخل الطرق البرية لمدن (جلولاء- جبارة- قره تبه- خانقين) القريبة من الحدود مع كردستان من أجل تفتيش الشاحنات بدقة بناءً على اوامر مشددة من بغداد".وأضاف المصدر، ان "التفتيش يأتي لمنع دخول قوافل حنطة مستوردة من كردستان الى ديالى مع بدء موسم تسويق الحنطة في ظل تأكيدات بان بعضها قد يتم تسويقه من قبل متنفذين بطرق ملتوية خاصة ان الحنطة تستورد بمبالغ زهيدة جدا مع بعض دول الجوار".واشار الى ان "سيطرات ديالى ضبطت بالفعل خلال الاسبوعين الماضيين عشرات الاطنان من الحنطة المستوردة في مداخل المدن الـ 4 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال سائقي الشاحنات وتم التحفظ على حمولاتها وبانتظار قرار المحاكم المختصة".

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