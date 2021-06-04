لمناقشة 5 ملفات.. تحديد موعد استضافة القادة الأمنيين في البرلمان

2021/06/04 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، ان البرلمان حدد 13 من شهر حزيران موعداً لاستضافة القادة الأمنيين.وبحسب الوثيقة المقدمة من قبل صروط لرئاسة المجلس، فان "مجلس النواب وافق على إستضافة القادة الأمنيين في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان من اجل تقييم عام للوضع الأمني، والإستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والخلق التجاوزات الحاصلة، والكشف عن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتلة والخطف، والتوغل التركي في شمال العراق وتداعياته".

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