2021/06/04 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند، سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلالة “دلتا” شديدة العدوى..



الهند تحذر من أخطر متحورات كورونا المركز الخبري الوطني.

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