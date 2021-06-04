القصف التركي تسبب بإخلاء 7 قرى وحرق نحو 7000 دونم من الغابات والأراضي الزراعية

2021/06/04 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت قوات المشاة التابعة للجيش التركي عملية عسكرية برية في قرية أورا التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في محافظة دهوك بالتزامن مع استمرار القصف التركي لقرى أخرى في المنطقة.

وقال مختار قرية أورا، أحمد أوريي، إن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة قبل أيام تبعد كيلومترين عن القرية في حين بدأت قوات المشاة التركية بعملية عسكرية شملت جميع نواحي القرية مما سبب الخوف والذعر لدى سكان القرية مشيرا الى أن القصف التركي أدى الى إخلاء سبع قرى وحرق نحو سبعة الاف دونم من الغابات والأراضي الزراعية في المنطقة في حين نشرت القوات التركية عشر نقاط عسكرية جديدة في المناطق التي انتشرت فيها.

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