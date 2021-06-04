ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية.. الفصائل تشن حملة وتضارب حول الحادثة

2021/06/04 | 17:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مدينة الكاظمية، الجمعة، إلى 39 قتيلاً وجريحًا، وفق إحصائية منسوبة إلى وزارة الصحة.

وقع الانفجار في موقع مكتظ بالزائرين والمتبضعين وخلف عشرات الضحايا

وتحقق "الترا عراق"، 4 حزيران/يونيو، من قائمة بأسماء الضحايا صادرة عن مستشفى الكاظمي، أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 33 آخرين بينهم نساء وأطفال.

ووقع التفجير مساء الخميس قرب "باب المراد" المؤدي إلى الصحن الكاظمي، حيث يكتظ الموقع بالزائرين والمتبضعين، كما أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة عبر خلية الإعلام الأمني، إنّ "الحادث ناجم عن انفجار قنينة غاز"، لكن شهود عيان ومصادر أخرى تحدثت عن "عملية إرهابية".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل، وثيقة مسربة نسبت إلى وزارة الداخلية تشير إلى أنّ الفحوصات "أثبتت وجود آثار مادة (تي إن تي) عالقة ببعض مخلفات الانفجار"، كما تداولت بيانًا لتنظيم "داعش" يعلن تبني العملية.

فيما قال ضابط رفيع لـ "الترا عراق"، إنّ هذه المعلومات "غير دقيقة وتهدف إلى خلط الأوراق والتشكيك بالأجهزة الأمنية من جهات على صلة بالفصائل المسلحة"، في إشارة إلى منصات تابعة لميليشيات شنت حملة ضد ضباط وأجهزة أمنية خلال الساعات الماضية على خلفية الحادث.

وأضاف المصدر مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "التحقيقات في الحادثة انتهت وخلصت إلى أن الانفجار ناجم عن قنينة أكسجين".

وأدت حشود، ظهر اليوم، صلاة الجمعة، في موقع الانفجار، كما أظهرت صور تابعها "الترا عراق".

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