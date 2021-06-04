2021/06/04 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- وسام الملاحددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار 315، فيما كشفت عن أسباب تعطيل بعض بنود موازنة 2021.وقال عضو اللجنة احمد مظهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موازنة 2021 شددت على ضرورة تطبيق قرار المادة 315"، مبينا أن "الحكومة طعنت بأكثر من 10 فقرات، ويعتبر ذلك أهم أسباب تعطيل بعض بنود الموازنة". وأشار إلى أنه "على وزارة المالية عدم ربط قرار 315 بالطعون المقدمة من الحكومة، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين بانتظار تطبيق القرار". وبين أن "اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل.. اجتماع نيابي مع وزير المالية لمناقشة تنفيذ قرار 315) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل.. اجتماع نيابي مع وزير المالية لمناقشة تنفيذ قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).