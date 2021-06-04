2021/06/04 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة الصحة في محافظة الانبار، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (4 حزيران 2021)، إن "الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 44 إصابة سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، بواقع:

قضاء الرمادي ٦

قضاء الفلوجة ١٠

قضاء الگرمة ٨

قضاء العامرية ١٤

قضاء هيت ٢

قضاء عنه ٤

الشفاء ٣٦

وأكدت الدائرة أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (44 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (44 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).