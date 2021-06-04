خبر سيء للعراقيين: درجات الحرارة ستصل الى هذا المستوى يوم غد

2021/06/04 | 17:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن مستوى درجات الحرارة الذي ستصل اليه بعض المحافظات يوم غد السبت.وقال عطية، ان”الكتلة الحارة تبلغ ذروتها يوم غد السبت وتصل لمستوى 50 درجة مئوية في بعض من مناطق مدن الجنوب واقل في باقي المدن، وتشير التوقعات الئ انه واعتبارا من يوم الاحد و الاثنين ستعود درجات الحرارة […]

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