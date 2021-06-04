انجاز 84% من ملعب كركوك الاولمبي

2021/06/04 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية شركة آفا سبور التركية المنفذة لمشروع ملعب كركوك الأولمبي على إنجازه في الوقتِ المحدد.

جاء ذلك خلال لقاء لوفد أندية كركوك بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال الأسبوع الحالي، والذي يواصل متابعة المشروع يوميا والتدخل شخصيا ان لزم الامر لانهاء اي اشكال طارئ قد يحدث.

وأشارَ تقرير دائرة المهندس المقيم للشهر الماضي الى أن الأعمال المنفذة في المشروع للأسبوع الأخير وصلت نسبة الإنجاز حسب جدول الكميات (84٪) مع استمرار أعمال الصيانة وقص الثيل والتسميد والإدامة للثيل الطبيعي لأرضية الملعب الرئيسي والملعب التدريبي الثانوي، وأن أعمال الحفريات الترابية لمد أنبوب ربط شبكة الماء الرئيسي للمدينة بشبكة ماء الملعب مع أعمال مد وربط شبكة ماء السقي وماء الإسالة بالشبكة الرئيسية للمدينة توشك على الانتهاء.

يذكر ان ملعب كركوك الاولمبي شيد اواخر عقد الثمانينات الذي يسع لـ 25 الف متفرج حيث تم اجراء قسم من مباريات بطولة كاس فلسطين الثالثة للشباب في العام 1989 على ارضه.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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