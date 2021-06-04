الصالحي يكشف لـNRT عن ضغوطات حزبية كوردية تمارس على مجلس المفوضين.. ويؤكد: لن نسكت

2021/06/04 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب ارشد الصالحي، الجمعة، ان الامر الوزاري الصادر من رئيس مجلس المفوضين الأخير غير قانوني، باعتبار ان المفوضية هيئة مستقلة.

وأوضح الصالحي، في تصريح لـNRT اليوم، (4 حزيران 2021)، ان "القرار صدر تحت ضغط سياسي من عضو في مفوضية الانتخابات من القومية الكوردية على رئيس مجلس المفوضين بذريعة التنقلات الحاصلة في مكتب مفوضية كركوك، بهدف تزوير الانتخابات من الان".

وأضاف، كما ان "تغيير اسم مدينة التون كوبري دليل واضح وصريح على وجود ضغوطات حزبية تمارس على مجلس المفوضين".

وتابع ان "التغييرات التي حصلت في ادارة مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات سياسية بامتياز ولن نسكت عن هذا الامر".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجرت جملة تغييرات في مكتب انتخابات محافظة كركوك، تضمنت إنهاء تكليف سوسن بدر، مديرة مكتب كركوك وتعيين لؤي أركان علي بدلا منها، الى جانب عدة تغييرات أخرى في إدارات الشعب.

وبموجب القرار الذي صدر في 2 حزيران الجاري، فانه سيباشر لؤي أركان علي مهام مدير المكتب بدلا من سوسن طيب، كما شملت التغييرات إدارات شعبة الاعلام، شعبة سجل الناخبين، شعبة التدريب، الشعبة القانونية، الشعبة المالية، الشعبة الادارية شعبة الخدمات و شعبة شؤون الأحزاب والمرشحين.

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