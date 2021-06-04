“برنت” يتجاوز مستوى 72 دولارا منذ مايو 2019

2021/06/04 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وتجاوز سعر برميل مزيج “برنت” مستوى 72 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2019.ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد صعد مزيج “برنت” لفترة وجيزة فوق […]

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