2021/06/04 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار 315، فيما كشفت عن أسباب تعطيل بعض بنود موازنة 2021.وقال عضو اللجنة احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمناقشة فقرات الموازنة..



المالية النيابية تستضيف “علاوي” الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة فقرات الموازنة.. المالية النيابية تستضيف “علاوي” الاسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة فقرات الموازنة.. المالية النيابية تستضيف “علاوي” الاسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).