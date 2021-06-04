لاول مرة في العراق.. طرح مستحضر طبي لمعالجة الامراض البكتيرية

2021/06/04 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشركـة العامـة لصناعـة الأدويـة والمُستلزمـات الطبيـة فـي سامـراء إحـدى شركـات وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الجمعة، عـن طرح مستحضرا طبيا يعالج اربعة امراض بكتيرية واخرى غيرها.وذكرت الشركة في بيان تلقاه […]

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طرح مستحضر طبي لمعالجة الامراض البكتيرية المركز الخبري الوطني.

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