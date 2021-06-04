حزب سياسي يخرق القانون ويطلق

2021/06/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه النائب المستقل باسم خشان ، اليوم الجمعة ، انتقادا لحزب سياسي خرق القانون وباشر بدعايته الانتخابية مبكراً عبر نشر "الباص البرتقالي" الذي حمل اسمه في الشوارع.

وقال خشان لـ (بغداد اليوم)، إن "مفوضية الانتخابات مطالبة بمراقبة ما تقوم به الأحزاب السياسية المتنفذة من خروقات انتخابية واضحة، خصوصاً من إطلاق الدعاية الانتخابية المبكرة كما فعل احد الاحزاب السايسة اليوم، واطلق باصات برتقالية اللون واقام مؤتمرات انتخابية وغيرها".

وشدد على ان "القانون يعاقب ويحاسب من يقوم بهكذا خروقات انتخابية واضحة وعلى الجهات المختصة العمل بشكل مهني بعيدا عن الضغوطات والمجاملات وتطبيق العقوبات النظامية على الجميع".

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