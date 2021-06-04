نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبلدية الإيرانية لن تتخطى37% حسب أحدث استطلاع للرأي

2021/06/04 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر أحدث استطلاع للرأي في إيران انخفاضا في رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية المقرر اجراؤها بعد نحو اسبوعين.

وأشارت الأرقام التي أوردها أكبر مركز لاستطلاعات الرأي في إيران، الى ان المشاركة في الاقتراع الخاص بمجالس البلدية للمدن والقرى لن يكون لها تأثير يذكر على المشاركة في الاقتراع للانتخابات الرئاسية، حيث أظهر الاستطلاع ان سبعة وثلاثين بالمئة فقط من المواطنين أبدوا رغبتهم في التصويت.

وأوضحت الأرقام ان اربعة وثلاثين بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا انهم حسموا أمرهم بمقاطعة الانتخابات، مقابل ثمانية بالمئة قالوا ان احتمال مشاركتهم ضعيف جدا، في حين قال أربعة عشر بالمئة من المستطلعة آراؤهم انهم لم يتخذوا قرارا نهائيا لغاية الان.

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