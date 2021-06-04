تعرض خط نقل الطاقة “شرق الموصل” الى عمل تخريبي

2021/06/04 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض خط نقل الطاقة “شرق الموصل- سد الموصل” الى عمل تخريبي، ادى الى توقفه عن العمل. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، أنه “تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية ( شرق الموصل- سد الموصل ) جهد ٤٠٠ ك.ف، الى عمل تخريبي، وذلك من خلال تفجير عبوة …

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